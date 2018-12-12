Шахтер на стадионе НСК Олимпийский сыграет против Лиона в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов 2018/19.

Шахтер в среду, 12 декабря, проведет матч в рамках шестого тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором горняки на стадионе НСК Олимпийский сыграют против французского Лиона.

По мнению букмекеров фаворитом матча являются подопечные Паулу Фонсеки. На победу Шахтера принимают ставки с коэффициентом 2.33. Успех французов оценивают в 3.05. Ничейный результат встречи — 3.60.

Отметим, что Факты ICTV проведут онлайн-трансляцию встречи Шахтер — Лион. Начало в 22:00.

Фото: ФК Шахтар, Olympique Lyonnais.