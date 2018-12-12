Шахтер на стадионе НСК Олимпийский сыграет против Лиона в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов 2018/19.
Шахтер в среду, 12 декабря, проведет матч в рамках шестого тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором горняки на стадионе НСК Олимпийский сыграют против французского Лиона.
По мнению букмекеров фаворитом матча являются подопечные Паулу Фонсеки. На победу Шахтера принимают ставки с коэффициентом 2.33. Успех французов оценивают в 3.05. Ничейный результат встречи — 3.60.
Читайте:
Где смотреть Шахтер — Лион
Лига чемпионов: календарь и результаты матчей
Матч Шахтер — Лион состоится в Киеве
Отметим, что Факты ICTV проведут онлайн-трансляцию встречи Шахтер — Лион. Начало в 22:00.
Фото: ФК Шахтар, Olympique Lyonnais.
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS1mdWxsLXN0YWdlL0NBVC0yOTk0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODYzNTQxODItMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+