PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Спорт / Шахтер — Лион прогноз букмекеров на матч/

Шахтер — Лион прогноз букмекеров на матч

Шахтер на стадионе НСК Олимпийский сыграет против Лиона в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов 2018/19.

Шахтер в среду, 12 декабря, проведет матч в рамках шестого тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором горняки на стадионе НСК Олимпийский сыграют против французского Лиона.

По мнению букмекеров фаворитом матча являются подопечные Паулу Фонсеки. На победу Шахтера принимают ставки с коэффициентом 2.33. Успех французов оценивают в 3.05. Ничейный результат встречи — 3.60.

Читайте: Где смотреть Шахтер — Лион Лига чемпионов: календарь и результаты матчей Матч Шахтер — Лион состоится в Киеве

Отметим, что Факты ICTV проведут онлайн-трансляцию встречи Шахтер — Лион. Начало в 22:00.

ФотоФК ШахтарOlympique Lyonnais.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Где смотреть Шахтер — Лион
Наполи повторил антирекорд Динамо, который продержался 14 лет
Лига чемпионов: календарь и результаты матчей
Тоттенхэм сыграл вничью с Барселоной и обеспечил себе плей-офф ЛЧ
Все или ничего! На 4 путевки в плей-офф ЛЧ претендуют 7 команд
Матч Шахтер — Лион состоится в Киеве
УЕФА запретил проведение матчей в городах, где введено военное положение
Тоттенхэм вырвал победу у Интера и сохранил шансы на плей-офф ЛЧ
Загружается…
Загружается…
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка