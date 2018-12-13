Донецкий Шахтер не получил статус сеянной команды-участника группового этапа Лиги чемпионов.

Донецкий Шахтер не засчитали в четверку сильнейших команд группового этапа Лиги чемпионов, которые вылетели из турнира, заняв третьи места.

В четверку сеянных команд попали: португальская Бенфика, итальянские Интер (Милан) и Наполи (Неаполь) и испанская Валенсия, сообщает официальный сайт УЕФА.

К четверке “несеянных” отнесли также бельгийский Брюгге, турецкий Галатасарай (Стамбул) и чешскую Викторию (Пльзень).

Итак, соперниками Шахтера в 1/16 финала Лиги Европы могут стать четыре вышеупомянутые сеянные команды из ЛЧ, а также клубы, которые победили свои группы в ЛЕ – английские Арсенал, Челси (обе – Лондон), немецкий Айнтрахт (Франкфурт), австрийский Ред Булл (Зальцбург) и хорватское Динамо (Загреб).

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К этому списку добавятся еще 7 команд, которые определятся после окончания 6-го тура группового этапа ЛЕ, который пройдет сегодня вечером.

Напомним, сегодня свой матч в Лиге Европы сыграет киевское Динамо. Как известно, киевляне по правилам турнира не смогут быть соперниками Шахтера, так как УЕФА разводит на стадии 1/16 финала ЛЕ клубы из одной национальной ассоциации.