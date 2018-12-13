Александр Усик заявил, что пойдет защищать Лавру, в случае ее возможного захвата радикалами.

Абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик признался, что будет защищать Лавру, если ее пойдут захватывать радикалы.

Об этом боксер заявил в эфире телеканала 112 Украина.

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На вопрос, что будет делать Усик, если радикально настроенные люди пойдут захватывать Лавру, он ответил:

— Я стану на сторону монахов.

В свою очередь боксер считает, что единственную причину всех бед человек должен искать в себе.

— Ничего не зависит от того, дадут томос или нет. Все зависит только от нас, только мы внутри себя должны создать и церковь, и семью, и любовь, и все остальное.

Напомним, 15 декабря в Киеве пройдет Объединительный Собор Украинской православной церкви.

Фото: Getty Images.