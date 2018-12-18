Украинского боксера Александра Усика не признали лучшим спортсменом года по версии BBC.

Итальянского гольфиста Франческо Молинари признан лучшим спортсменом 2018 по версии BBC.

Об этом сообщает само издание.

В июле 2018 Молинари стал первым итальянцем, который выиграл Открытый чемпионат в британском Карнуси. А уже в сентябре Молинари вместе со сборной Европы обыграл команду США на Ryder Cup. Ранее Молинари признали лучшим гольфистом Европы.

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Также Молинари стал первым гольфистом-лауреатом премии после Тайгера Вудса (2000 год).

Конкурентами гольфиста в голосовании были американская гимнастка Симона Байлс, украинский боксер Александр Усик и чешский горнолыжница и сноубордистка Эстер Ледецки.

Ранее Анатолия Ломаченко признали лучшим тренером в боксе по результатам 2018 года.

Фото: Ross Kinnaird/ Getty Images.