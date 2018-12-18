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Усик проиграл гольфисту звание лучшего спортсмена 2018 года

Украинского боксера Александра Усика не признали лучшим спортсменом года по версии BBC.

Итальянского гольфиста Франческо Молинари признан лучшим спортсменом 2018 по версии BBC.

Об этом сообщает само издание.

В июле 2018 Молинари стал первым итальянцем, который выиграл Открытый чемпионат в британском Карнуси. А уже в сентябре Молинари вместе со сборной Европы обыграл команду США на Ryder Cup. Ранее Молинари признали лучшим гольфистом Европы.

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Также Молинари стал первым гольфистом-лауреатом премии после Тайгера Вудса (2000 год).

Конкурентами гольфиста в голосовании были американская гимнастка Симона Байлс, украинский боксер Александр Усик и чешский горнолыжница и сноубордистка Эстер Ледецки.

Ранее Анатолия Ломаченко признали лучшим тренером в боксе по результатам 2018 года.

Фото: Ross Kinnaird/ Getty Images.

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