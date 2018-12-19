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Факти / Спорт / П'яний Аршавін покатав повій на конях і відмовився платити/

Пьяный Аршавин покатал проституток на лошадях и отказался платить

Андрей Аршавин отметил свое назначение детским тренером в стрип-клубе и за прогулкой на лошадях с проститутками.

Бывший футболист сборной России и лондонского Арсенала Андрей Аршавин громко погулял в Санкт-Петербурге.

По информации телеграмм-канала Mash сначала Аршавин провел ночь в элитном стриптиз-баре.

Позже 37-летнего футболиста заметили в состоянии алкогольного опьянения в сопровождении двух женщин легкого поведения. Он начал с ними целоваться несмотря на то, что женат.

Аршавин, которого женщины игриво называли ловеласом, устроил для них прогулку на лошадях, однако после отказался платить владельцам животных.

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Телеканал 360 утверждает, что услуги прогулки на лошадях стоили 1 тыс. рублей. Более того, вернуть деньги владельцам животных не помог ночной патруль, который после короткого разговора с Аршавиным просто уехал.

Интересно, что Аршавин недавно получил работу в ФК Зенит, возглавив там детский проект команды. Футболист будет заниматься развитием культурного уровня юных футболистов.

К слову, издание ESPN включило скаковую лошадь в рейтинг лучших спортсменов 2018

ФотоPaparazzofamily | Dreamstime.com.

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