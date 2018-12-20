Тоттенхэм обыграл Арсенал благодаря голам Деле Алли и Сон Хин Мина и сыграет с Челси в полуфинале Кубка английской лиги.
Лондонский Арсенал принимал Тоттенхэм в рамках четвертьфинала Кубка английской лиги. Встреча прошла на Эмирейтс и завершилась победой шпор со счетом 2:0.
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Счет в матче открыл Сон Хин Мин на 20 минуте, после того как Деле Алле вывел корейца один на один с голкипером канониров Петером Чехом. А во втором тайме уже Деле Алли после паса от Гарри Кейна удвоил счет в матче.
В конце второго тайма случился неприятный эпизод. Один из фанатов Арсенала попал бутылкой в голову Деле Алле.
Dele Alli gets an object thrown at him before taking a deep breath and reminding the moron who threw it what the score is. pic.twitter.com/wmBgQHeou5
— FootballJOE (@FootballJOE) 19 декабря 2018 г.
К счастью английский хавбек не травмировался, остался в игре и даже мог еще раз поразить ворота канониров. Позже Алле прокомментировал момент с бутылкой.
— Этот эпизод сделал мой гол и победу слаще. Мы понимали, насколько важен этот матч. Когда я отличился, то знал, что надо продолжать работать на поле и держать себя в руках.
После матча Деле Алле, который стал лучшим игроком встречи, вместе с Сон Хин Мином поблагодарили болельщиков за поддержку.
A message from tonight’s goalscorers!#COYS pic.twitter.com/ANDG8rto3r
— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) 19 декабря 2018 г.
Для Тоттенхэма победа над Арсеналом на Эмирейтс стала первой за последние 8 лет. В полуфинале подопечные Почеттино встретятся с еще одним лондонским клубом Челси. А Манчестер Сити сыграет с Бертон Альбион.
Напомним, горожане выбили из турнира Лестер благодаря точному удару Зинченко с пенальти.
Фото: Alex Morton/Getty Images.