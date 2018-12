Лондонский Арсенал принимал Тоттенхэм в рамках четвертьфинала Кубка английской лиги. Встреча прошла на Эмирейтс и завершилась победой шпор со счетом 2:0.

Счет в матче открыл Сон Хин Мин на 20 минуте, после того как Деле Алле вывел корейца один на один с голкипером канониров Петером Чехом. А во втором тайме уже Деле Алли после паса от Гарри Кейна удвоил счет в матче.

В конце второго тайма случился неприятный эпизод. Один из фанатов Арсенала попал бутылкой в ​​голову Деле Алле.

Dele Alli gets an object thrown at him before taking a deep breath and reminding the moron who threw it what the score is. pic.twitter.com/wmBgQHeou5

— FootballJOE (@FootballJOE) 19 декабря 2018 г.