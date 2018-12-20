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Факти / Спорт / Українські футболісти вийшли на поле у формі з Зібровим/

Украинские футболисты вышли на поле в форме с Зибровым

Футбольной команде из Николаева подарили уникальный комплект формы.

Игрокам МВФ Николаев сделали уникальный подарок на День святого Николая, который они сразу поспешили примерить.

Футболистам вручили комплект формы, на котором красуется изображение украинского певца Павла Зиброва.

Кроме портрета звезды, на футболках также есть цитата из известной песни Зиброва: Мертві бджоли не гудуть.

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Интересно, что певец также примерил форму клуба из Николаева и пожелал футболистам больших побед в следующем году.

К слову, футболисты взяли пример с дублинского клуба, который разработал форму с портретом ямайского певца Боба Марли.

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