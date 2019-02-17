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MMA. Украинец Амосов одолел Силву в Bellator

Ярослав Амосов получил уже вторую победу в Bellator .

MMA. Украинец Амосов одолел Силву в Bellator

Украинский боец ММА 25-летний Ярослав Амосов провел второй поединок в Bellator.

В этот раз соперником непобедимого ирпенчанина стал 34-летний бразилец Эрик Силва (20-10). Бой состоялся в Анкасвилле в США.

Проблемы у украинца возникли лишь на старте встречи, когда он часто пропускал. Вторая пятиминутка исправила положение, в которой Амосов оказался более выносливым.

Читайте: Лучший боец UFC получил тяжелую травму, когда чихнул

Напомним, Ярослав Амосов стартовал выступать в Bellator победой над Джеральдом Харрисом. Сейчас у спортсмена 21 победа и ни одного поражения.

Как сообщалось, украинский боец ​​Роман Долидзе подписал контракт с UFC.

Фото: Bellator

 

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