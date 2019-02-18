Боруссия Менхенгладбах внесла одного из болельщиков стартовый список игроков на 22-тур чемпионата Германии.

Боруссия Менхенгладбах внесла одного из фанатов в стартовый список игроков на 22-тур чемпионата Германии против Айнтрахта.

Таким образом жеребцы решили помочь болельщику, который обратился в клуб с необычным просьбой.

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Пользователь соцсети Twitter под никнеймом Kismo заявил, что его девушка отказалась с ним общаться, пока он не станет игроком Гладбаха.

Бывшая отказалась со мной общаться до того момента, пока я не стану полузащитником менхенгладбахской Боруссии. Она сказала, что я никогда не стану Патриком Херрманном (хавбек Боруссии М – Ред.).

Пресс-служба клуба откликнулась на просьбу парня через несколько часов. На официальной странице клуба в соцсети на месте данных Патрика Херрмана разместили ник и аватарку пользователя на афише матча против Айнтрахта.

— Даем чувством второй шанс, – подписал картинку официальный Twitter Боруссии.

Giving love a second chance pic.twitter.com/i7t2jUs9dU — Gladbach (@borussia_en) 18 февраля 2019 г.

После 22-х туров Бундеслиги Боруссия Менхенгладбах (43) занимает третье место в турнирной таблице.

К слову, аргентинский гранд Бока Хуниорс объявил о подписании контракта с футболистом Кевином Маккалистером. Фанаты не удержались от шуток о фильме Один дома.

Фото: AdnanV | Dreamstime.com.