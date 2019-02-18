ПСЖ удалось повторить собственный рекорд Лиги 1, обыграв Сент-Этьен.
В матче 25-го тура чемпионата Франции ПСЖ на выезде минимально обыграл Сент-Этьен со счетом 1:0.
Эта победа позволила парижанам получить 20 победу в 23 матчах Лиги 1.
Предыдущий рекорд был зафиксирован в сезоне-2015/16 и тоже принадлежит ПСЖ.
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На данный момент подопечные Тухеля являются лидерами турнирной таблицы Лиги 1, опережая ближайшего преследователя Лилль на 12 очков.
Напомним, ПСЖ уверенно победил Манчестер Юнайтед в первом матче 1/8 финала ЛЧ.
Фото: Stefan Ugljevarevic | Dreamstime.com.
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