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ПСЖ повторил свой рекорд в чемпионате Франции

ПСЖ удалось повторить собственный рекорд Лиги 1, обыграв Сент-Этьен.

ПСЖ

В матче 25-го тура чемпионата Франции ПСЖ на выезде минимально обыграл Сент-Этьен со счетом 1:0.

Эта победа позволила парижанам получить 20 победу в 23 матчах Лиги 1.

Предыдущий рекорд был зафиксирован в сезоне-2015/16 и тоже принадлежит ПСЖ.

Смотрите: Неймар с игроками ПСЖ устроили безумные гонки на верблюдах

На данный момент подопечные Тухеля являются лидерами турнирной таблицы Лиги 1, опережая ближайшего преследователя Лилль на 12 очков.

Напомним, ПСЖ уверенно победил Манчестер Юнайтед в первом матче 1/8 финала ЛЧ.

ФотоStefan Ugljevarevic | Dreamstime.com.

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