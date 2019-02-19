Прямую трансляцию первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов между Шальке и Манчестер Сити покажет телеканал Футбол 1.
В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА Шальке дома сыграет с английским Манчестер Сити. Матч пройдет 20 февраля в Гельзенкирхене на стадионе Фельтинс-Арена.
Начало матча в 22.00.
Отечественные болельщики имеют возможность посмотреть игру в прямом эфире на телеканале Футбол 1.Читайте: Лига чемпионов: календарь и результаты матчей До истерики! Игроки Ливерпуля застряли в лифте перед игрой с Баварией Где смотреть Шальке — Манчестер Сити
Также матч можно будет посмотреть на ресурсах LIVETV, livesport, smotrisport и SportLive.
Напомним, Тоттенхэм нанес Боруссии сокрушительное поражение на Уэмбли в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
Фото: Boris Streubel/Bongarts/Getty Images.