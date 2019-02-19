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Дуэли на световых мечах из Звездных войн признали официальным видом спорта

Дуэли на световых мечах признали официальным видом спорта во Франции.

Звездные войны мечи

Французская федерация фехтования объявила, что поединки на световых мечах из Звездных войн отныне являются официальным видом спорта.

Об этом сообщает издание Associated Press.

Сообщается, что для соревнований световые мечи будут изготавливаться из поликарбоната со светодиодной подсветкой — красной, зеленой или фиолетовой.

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Федерация фехтования надеется, что благодаря нововведению больше людей станут интересоваться фехтованием.

Также федерация собирается ввести в фехтовальных клубах специальные должности инструкторов, которые будут учить искусству владения мечами. А еще ввести свод правил световых фехтовальщиков.

Не исключено, что фехтование на световых мечах заинтересует тысячи фанатов Звездных войн, однако вряд ли этот вид спорта появится в программе Олимпийских игр в Париже в 2024 году.

Ранее власти канадского города Калгари проголосовали против подачи заявки на проведение Олимпийских игр 2026 года.

ФотоChristian Bertrand | Dreamstime.com.

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