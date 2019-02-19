УЕФА не будет будет возбуждать дело против греческого Олимпиакоса за выходки фанатов в первом матче 1/16 финала Лиги Европы против Динамо.

Союз европейских футбольных ассоциаций не будет нарушать дисциплинарное дело после первого матча в рамках 1/16 финала Лиги Европы между греческим Олимпиакосом и киевским Динамо.

Во время матча на одной из трибун стадиона Караискакис греческие фанаты вывесили флаг Российской Федерации, чем хотели спровоцировать украинских болельщиков.

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Позже греки убрали флаг России с трибун по просьбе одного из работников стадиона.

В комментарии изданию Сегодня пресс-служба УЕФА заявила, что никакого наказания не последует, поскольку в официальных отчетах никто не вспомнил об этом инциденте.

Напомним, в первом матче 1/16 финала Лиги Европы Олимпиакос и Динамо расписали ничью.

Фото: Adrea | Dreamstime.com.