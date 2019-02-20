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Где смотреть Атлетико – Ювентус

Прямую трансляцию первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов между Атлетико и Ювентусом покажет телеканал Футбол 2.

Роналду в Ювентусе

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА Атлетико дома сыграет с туринским Ювентусом. Матч пройдет 20 февраля в Мадриде на стадионе Ванда Метрополитано.

Начало матча в 22:00.

Отечественные болельщики имеют возможность посмотреть игру в прямом эфире на телеканале Футбол 2.

Читайте: Лига чемпионов: календарь и результаты матчей Где смотреть Шальке — Манчестер Сити Рома победила Порту благодаря дублю Дзаньоло

Также матч можно будет посмотреть на ресурсах LIVETVlivesportsmotrisport и SportLive.

Напомним, Реал Мадрид удалось обыграть нидерландский Аякс в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.

ФотоGetty Images.

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