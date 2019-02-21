Смотрите онлайн-трансляцию матча 1/16 финалу Лигы Европы Айнтрахт — Шахтер на Фактах ICTV в четверг, 21 февраля, в 19.55.

Айнтрахт принимать на Коммерцбанк-Арене Шахтер в рамках ответного матча 1/16 финала Лиги Европы-2018/19 в четверг, 21 февраля.

В первом матче команды разошлись вничью 2:2, но поскольку немцы забили 2 гола в Харькове, подопечным Фонсеки нужно во Франкфурте только выигрывать, или сыграть минимум вничью с аналогичным счетом, чтобы перевести игру в дополнительное время.

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Ранее дончане четыре раза проходили немецкие клубы в еврокубках, трижды вылетали.

Прогноз букмекеров

По мнению букмекеров фаворитом матча являются подопечные Адольфа Гюттер. На победу Айнтрахта принимают ставки с коэффициентом 1.87. Успех горняков оценивают в 4.00. Ничейный исход встречи — 4.00.

Прогноз Фактов ICTV

Айнтрахт — Шахтер – 2:2