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Где смотреть Айнтрахт – Шахтер

Прямую трансляцию матча 1/16 финала Лиги Европы между Айнтрахтом и Шахтером покажет телеканал Футбол 1.

Шахтер Тайсон

В матче 1/16 финала Лиги Европы УЕФА Айнтрахт дома сыграет с донецким Шахтером. Матч пройдет 21 февраля во Франкфурт-на-Майне на стадионе Коммерцбанк-Арена.

Начало матча в 19:55.

Отечественные болельщики имеют возможность посмотреть игру в прямом эфире на телеканале Футбол 1.

Читайте: Лига Европы: календарь и результаты матчей Где смотреть Динамо - Олимпиакос Лига Европы. Шахтер в меньшинстве вырвал ничью с Айнтрахтом

Также матч можно будет посмотреть на ресурсах LIVETVlivesportsmotrisport и SportLive.

Если у вас не будет возможности посмотреть игру в прямом эфире, вы сможете следить за ходом событий во время текстовой онлайн-трансляции матча Айнтрахт — Шахтер на Фактах ICTV.

ФотоFC SHAKHTAR DONETSK.

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