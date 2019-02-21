Прямую трансляцию матча 1/16 финала Лиги Европы между Айнтрахтом и Шахтером покажет телеканал Футбол 1.

В матче 1/16 финала Лиги Европы УЕФА Айнтрахт дома сыграет с донецким Шахтером. Матч пройдет 21 февраля во Франкфурт-на-Майне на стадионе Коммерцбанк-Арена.

Начало матча в 19:55.

Отечественные болельщики имеют возможность посмотреть игру в прямом эфире на телеканале Футбол 1.

Также матч можно будет посмотреть на ресурсах LIVETV, livesport, smotrisport и SportLive.

Если у вас не будет возможности посмотреть игру в прямом эфире, вы сможете следить за ходом событий во время текстовой онлайн-трансляции матча Айнтрахт — Шахтер на Фактах ICTV.

Фото: FC SHAKHTAR DONETSK.