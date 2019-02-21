Донецкий Шахтер прекратил свои выступления в Лиге Европы на стадии 1/16 финала, уступив немецкому Айнтрахта.

Айнтрахт принимал донецкий Шахтер в рамках ответного матча 1/16 финала Лиги Европы-2018/19. Встреча в Франкфурт-на-Майне и завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев.

Счет в матче открыли хозяева на 23-й минуте после точного удара Луки Йовича. Через четыре минуты Себастьен Аллер удвоил преимущество немцев с пенальти.

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Интригу в игру вернул Жуниор Мораес, который в одно касание отправил мяч в сетку ворот Траппа.

На 81-й минуте Айнтрахт пошел в контратаку, после которой Себастьян Аллер оформил дубль.

На 88-й минуте Франкфурт поставил финальную точку после удара Анте Ребича.

Напомним, онлайн-трансляцию матча 1/16 финала Лиги Европы Айнтрахт — Шахтер.

Фото: Alex Grimm/Getty Images.