Жеребьевка Лиги Европы 2018/19 определило пары 1/8 финала турнира.
В штаб-квартире Европейской футбольной ассоциации в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы.
Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.
На этой стадии Украины представляет лишь киевское Динамо, которое преодолело Олимпиакос в 1/16 финала.
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Согласно результатам жеребьевки были определены следующие пары 1/8 финала Лиги Европы:
- Челси — Динамо Київ
- Айнтрахт — Интер
- Динамо Загреб — Бенфика
- Наполи — Зальцбург
- Валенсия — Краснодар
- Севилья — Славия Прага
- Арсенал — Ренн
- Зенит — Вильярреаль
Напомним, Факты ICTV провели онлайн-трансляцию жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы-2018/19.
Фото: STR/NurPhoto via Getty Images.
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