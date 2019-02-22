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Жеребьевка Лиги Европы: Динамо узнало соперника в 1/8 финала

Жеребьевка Лиги Европы 2018/19 определило пары 1/8 финала турнира.

Динамо Киев

В штаб-квартире Европейской футбольной ассоциации в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы.

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

На этой стадии Украины представляет лишь киевское Динамо, которое преодолело Олимпиакос в 1/16 финала.

Читайте: ФИФА запретила Челси подписывать игроков

Согласно результатам жеребьевки были определены следующие пары 1/8 финала Лиги Европы:

  • Челси — Динамо Київ
  • Айнтрахт — Интер
  • Динамо Загреб — Бенфика
  • Наполи — Зальцбург
  • Валенсия — Краснодар
  • Севилья — Славия Прага
  • Арсенал — Ренн
  • Зенит — Вильярреаль

Напомним, Факты ICTV провели онлайн-трансляцию жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы-2018/19.

Фото: STR/NurPhoto via Getty Images.

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