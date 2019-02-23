В рамках четвертьфинала Кубка Испании каталонская Барселона приехала в гости в Севилью и разгромила красно-белых со счетом 2:4.
Матч Севилья – Барселона начался с уверенного выпада трех футболистов в два защитника. Хесус Навас открыл счет.
Но за четыре минуты Лионель Месси оформил мощный гол. Каталонец пробил слета и разворота в “девяточку”.
Позже Меркадо завершил первый тайм со счетом 2:1 в пользу нервионцев.Читайте: Первый в истории! Месси установил уникальное достижение в Примере
И уже во второй части встречи Лео правой ногой сделал дубль в верхний угол ворот противника, а затем оформил хет-трик, сыграв на добивании.
А уже точку в этой игре поставил Суарес.
Матч Севилья – Барселона завершился со счетом 2:4.
К слову, у Барселоны 57 очков. Каталонцы смогли на 10 пунктов оторваться от Атлетико.
А Севилья, имея 37 баллов, закрывает 5-ку лучших.
Напомним, Барселона сыграла вничью с Лионом в матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
Фото: Quality Sport Images/Getty Images
Видео: FCBComps10