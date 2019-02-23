В рамках четвертьфинала Кубка Испании каталонская Барселона приехала в гости в Севилью и разгромила красно-белых со счетом 2:4.

Матч Севилья – Барселона начался с уверенного выпада трех футболистов в два защитника. Хесус Навас открыл счет.

Но за четыре минуты Лионель Месси оформил мощный гол. Каталонец пробил слета и разворота в “девяточку”.

Позже Меркадо завершил первый тайм со счетом 2:1 в пользу нервионцев.

И уже во второй части встречи Лео правой ногой сделал дубль в верхний угол ворот противника, а затем оформил хет-трик, сыграв на добивании.

А уже точку в этой игре поставил Суарес.

Матч Севилья – Барселона завершился со счетом 2:4.

К слову, у Барселоны 57 очков. Каталонцы смогли на 10 пунктов оторваться от Атлетико.

А Севилья, имея 37 баллов, закрывает 5-ку лучших.

Напомним, Барселона сыграла вничью с Лионом в матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Фото: Quality Sport Images/Getty Images

Видео: FCBComps10