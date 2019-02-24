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Как Караваев пропустил между ног от обладателя Золотого мяча

Игрок сборной Украины Александр Караваев рассказал, как пропустил между ног от Андрея Шевченко на одной из тренировок сборной Украины.

Караваєв Збірна України

Игрок сборной Украины и луганской Зари Александр Караваев накануне первого сбора национальной команды в 2019 году рассказал об интересном случае на тренировке сине-желтых и принял участие в челлендже на скорость.

Интересно, что вингер проиграл челлендж ведущего программы Футбик. Поэтому Караваеву пришлось читать стихотворение, стоя на стуле, в качестве наказания.

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Также футболист вспомнил, как Андрей Шевченко на одной из тренировок пробросил ему между ног мяч.

— После такого у меня даже гордость. Но Конопа меня сразу убил, два дня точно он меня троллил, а это только одно между ног было, второе не отсняли, там два было, тоже Коля Васильков снимал, думаю. Тролили-тролили, но я уже в конце говорю, это не грех получить между ног от игрока, который получал Золотой мяч! У нас Ярмоленко в этом спец, Селезнев, если он вызван, тоже спец. Зинченко всегда с Колей Матвиенко могут пробросить.

Ранее стало известно, где сборная Украины сыграет с Сербией и Люксембургом.

Фото: УНИАН.

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