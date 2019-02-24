Игрок сборной Украины Александр Караваев рассказал, как пропустил между ног от Андрея Шевченко на одной из тренировок сборной Украины.

Игрок сборной Украины и луганской Зари Александр Караваев накануне первого сбора национальной команды в 2019 году рассказал об интересном случае на тренировке сине-желтых и принял участие в челлендже на скорость.

Интересно, что вингер проиграл челлендж ведущего программы Футбик. Поэтому Караваеву пришлось читать стихотворение, стоя на стуле, в качестве наказания.

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Также футболист вспомнил, как Андрей Шевченко на одной из тренировок пробросил ему между ног мяч.

— После такого у меня даже гордость. Но Конопа меня сразу убил, два дня точно он меня троллил, а это только одно между ног было, второе не отсняли, там два было, тоже Коля Васильков снимал, думаю. Тролили-тролили, но я уже в конце говорю, это не грех получить между ног от игрока, который получал Золотой мяч! У нас Ярмоленко в этом спец, Селезнев, если он вызван, тоже спец. Зинченко всегда с Колей Матвиенко могут пробросить.

Ранее стало известно, где сборная Украины сыграет с Сербией и Люксембургом.

Фото: УНИАН.