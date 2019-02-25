Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко определился с судьбой Ярослава Ракицкого в сборной Украины.

Главный тренер национальной сборной по футболу Андрей Шевченко принял решение о судьбе защитника питерского Зенита Ярослава Ракицкого в сборной Украины.

Шевченко рассказал, что объявит о своем решении перед стартовыми матчами сине-желтых в отборе на Евро-2020.

— Все, что касается комментариев по игрокам, я их дам в конце февраля или в начале марта. Сегодня я смотрю, смотрю. По любому игроку сделаю заявление в начале марта, – заявил тренер в комментарии программе Профутбол.

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О вызове Ракицкого в сборную, Шевченко заявил:

— Я для себя уже решение принял. Но чтобы не повторяться по 10 раз, я объявлю его в марте.

Напомним, в зимнее трансферное окно Ярослав Ракицкий перешел из Шахтера в Зенит.

Фото: Katatonia82 | Dreamstime.com.