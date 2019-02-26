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24 тур Ла Лиги. Барса вернулась к победам, Реал снова отстал

В испанском чемпионате после 24 тура Барселона продолжает лидировать, а Реал опустился на третью строчку.

24 тур Ла Лиги. Барса вернулась к победам, Реал снова отстал

В испанском чемпионате новости футбола сегодня продолжают перетасовывать призеров турнирной таблицы.

Выйдя в прошлом туре на вторую позицию, но не успев укрепиться – Реал снова вернулся на третью строчку турнирной таблицы. В то же время Барселона наконец-то прервала свою череду ничейных матчей и клуб добыл минимальную победу в игре против Вальядолида.

Жирона одолела Реал в гостевом матче

Удивительный результат выдала встреча между Жироной и Реалом. Обе команды имели свои серию, только подопечные Солари вели свою длительную беспроигрышную серию, а жирондинцы имели свой длинный хвост с проигрышей и ничейных матчей. Конечно, рано или поздно любая серия прерывается, но никому не могло и прийти в голову, что данный вопрос решится между командами столь различных рангов.

Реал первым отправил мяч в ворота своих гостей, несмотря на то, что играли футболисты довольно вяло, а в начале второго тайма команда откровенно расслабилась. Этим и воспользовалась Жирона,  которая начала наседать на ворота хозяев и в течении 10 минут провела 2 успешных гола. В итоге матч так и закончился со счетом 1:2, а Реал Мадрид вернулся обратно на третью строчку турнирной таблицы Ла Лиги.

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Барселона вернулась к победам

В отличии от победоносной серии Реала, Барселона провела серию ничейных игр, закрыв три матча равным счетом. И встреча с Вальядолидом, хоть и вывела Барсу на победу, но далась она им довольно тяжело. В течении всего первого тайма команда хоть и провела на половине своего соперника, но показала довольно вялый футбол и не включала своих скоростных атак, а гости матча, тем временем – надежно закрылись в обороне. Лишь пенальти, реализованное Месси перед окончанием первого тайма, позволило клубу добыть минимальную победу.

Во втором тайме гости более начали проявлять активность, хотя каждая их атака сопровождалась возникновением проблем в тылу и только лишь великолепная работа голкипера Масила позволила не увеличить разницу по счету. Даже второе пенальти, которое реализовывал Месси, на сей раз смог отбить вратарь Вальядолида. В итоге матч окончился со счетом 1:0.

На конец 24-го тура Барселона по прежнему занимает первое место и имеет на своем счету 54 очка и опережает своего ближайшего соперника Атлетико на 7 очков. Более подробней узнать о новостях клуба вы можете тут.

К слову, в рамках четвертьфинала Кубка Испании Барселона победила Севилью. Месси сделал хет-трик.

Фото: Barcelona 

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