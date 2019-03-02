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Факты / Спорт

Шахтер победил Черноморец в чемпионате УПЛ

Донецкий Шахтер в Одессе победил Черноморец в 20 туре чемпионата Украины по футболу среди клубов Премьер-лиги. Счет – 1:0.

Шахтар здолав Чорноморець

Победный гол Шахтеру принес Марлос – на 76-й минуте он забил пенальти.

Таким образом Шахтер набрал 51 очко (после 20 матчей), в Черноморец с 15 очками остался на предпоследнем месте в турнирной таблице.

ЧитайтеЛига Европы: календарь и результаты матчей

Следующий матч Шахтера состоится 10 марта в Харькове – с Карпатами.

Напомним, 21 февраля Шахтер прекратил выступления в Лиге Европы на стадии 1/16 финала, уступив немецкому Айнтрахта.

ФотоFC SHAKHTAR

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