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Где смотреть Реал — Аякс

Прямую трансляцию ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов между Реалом и Аяксом покажет телеканал Футбол 1.

Реал Мадрид

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА Реал Мадрид дома сыграет с нидерландским Аяксом. Матч пройдет 5 апреля в Мадриде на стадионе Сантьяго Бернабеу.

Начало матча в 22.00.

Отечественные болельщики имеют возможность посмотреть игру в прямом эфире на телеканале Футбол 1.

Читайте: Лига чемпионов: календарь и результаты матчей Барселона сыграла вничью с Лионом в матче 1/8 финала Лиги чемпионов Где смотреть Боруссия — Тоттенхэм

Также матч можно будет посмотреть на ресурсах LIVETVlivesportsmotrisport и SportLive.

В первом матче Реалу удалось минимально обыграть Аякс.

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