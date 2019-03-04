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Факты / Спорт

У Туреччині футболіст різав суперників лезом для бритви під час матчу

Турецкий футболист Мансур Чалар шокировал своим поведением во время матча третьего турецкого дивизиона.

Мансур Чалар

Во время матча третьего турецкого дивизиона между Амедспором и Сакарьяспором произошел ужасный инцидент.

Игрок хозяев Мансур Чалар взял с собой на поле лезвие для бритвы и начал подрезать оппонентов прямо во время поединка.

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На видео четко видно, что игрок держит в руках посторонний предмет и контактирует с соперниками, держа его в руке.

Некоторые из соперников не сразу поняли, что произошло. Уже после матча игроки Сакарьяспора показали порезы нанесены соперником.

Пока не известно, будут ли наказывать Чалара в клубе за такое поведение. Амедспор наоборот защищает игрока.

Фанаты в соцсетях требуют пожизненной дисквалификации Чалара и депортации из страны.

Отметим, что сама игра завершилась ничьей 1:1.

Ранее Факты ICTV писали, что турецкий футбольный клуб Гулспор продал 18 игроков, чтобы купить 10 коз.

Фото.

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