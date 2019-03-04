Турецкий футболист Мансур Чалар шокировал своим поведением во время матча третьего турецкого дивизиона.

Во время матча третьего турецкого дивизиона между Амедспором и Сакарьяспором произошел ужасный инцидент.

Игрок хозяев Мансур Чалар взял с собой на поле лезвие для бритвы и начал подрезать оппонентов прямо во время поединка.

Читайте: Хоккеисту чуть не перерезали горло во время матча НХЛ

На видео четко видно, что игрок держит в руках посторонний предмет и контактирует с соперниками, держа его в руке.

Amedsporlu futbolcu Mansur Çalar, Sakaryaspor maçına elinde gizlediği jiletle çıktı ve rakip takım futbolcularını yaraladı@TFF_Orgpic.twitter.com/QHhal7r14n — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 3 марта 2019 г.

Некоторые из соперников не сразу поняли, что произошло. Уже после матча игроки Сакарьяспора показали порезы нанесены соперником.

Пока не известно, будут ли наказывать Чалара в клубе за такое поведение. Амедспор наоборот защищает игрока.

Фанаты в соцсетях требуют пожизненной дисквалификации Чалара и депортации из страны.

Отметим, что сама игра завершилась ничьей 1:1.

Ранее Факты ICTV писали, что турецкий футбольный клуб Гулспор продал 18 игроков, чтобы купить 10 коз.

Фото: Amedspor‏.