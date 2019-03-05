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Где смотреть Боруссия — Тоттенхэм

Прямую трансляцию ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов между Боруссией Дортмунд и Тоттенхэм Хотспур покажет телеканал Футбол 2.

Тоттенгем Деле Алі

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА Боруссия Дортмунд дома сыграет с английским Тоттенхэмом. Матч пройдет 5 апреля в Дортмунде на стадионе Сигнал Идуна Парк.

Начало матча в 22.00.

Отечественные болельщики имеют возможность посмотреть игру в прямом эфире на телеканале Футбол 2.

Читайте: Лига чемпионов: календарь и результаты матчей Где смотреть Реал — Аякс Ливерпуль и Бавария не смогли забить в напряженном матче

Также матч можно будет посмотреть на ресурсах LIVETVlivesportsmotrisport и SportLive.

Напомним, Тоттенхэм нанес Боруссии сокрушительное поражение на Уэмбли в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Фото: Getty Images

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