Прямую трансляцию матча 1/8 финала Лиги Европы между Челси и Аяксом покажет телеканал Футбол 2.
В матче 1/8 финала Лиги Европы УЕФА Челси дома сыграет с киевским Динамо. Матч пройдет 7 апреля в Лондоне на стадионе Стэмфорд Бридж.
Начало матча в 22.00.
Отечественные болельщики имеют возможность посмотреть игру в прямом эфире на телеканале Футбол 1.
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Также матч можно будет посмотреть на ресурсах LIVETV, livesport, smotrisport и SportLive.
Напомним, в 1/16 финала Лиги Европы Динамо обыграло Олимпиакос.
Фото: FC Dynamo Kyiv.
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