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Где смотреть Порту — Рома

Прямую трансляцию ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов между Порту и Ромой покажет телеканал Футбол 1.

ФК Рома

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА Порту дома сыграет с итальянской Ромой. Матч пройдет 6 апреля в Порту на стадионе Драгау.

Начало матча в 22.00.

Отечественные болельщики имеют возможность посмотреть игру в прямом эфире на телеканале Футбол 1.

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Также матч можно будет посмотреть на ресурсах LIVETVlivesportsmotrisport и SportLive.

Напомним, в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов Рома победила Порту благодаря дублю Дзаньоло.

Фото: Getty Images

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