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Факты / Спорт

Где смотреть ПСЖ — Манчестер Юнайтед

Прямую трансляцию ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов между ПСЖ и Манчестер Юнайтед покажет телеканал Футбол 2.

Манчестер юнайтед

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА ПСЖ дома сыграет с английским Манчестер Юнайтед. Матч пройдет 6 апреля в Париже на стадионе Парк де Пренс.

Начало матча в 22.00.

Отечественные болельщики имеют возможность посмотреть игру в прямом эфире на телеканале Футбол 2.

Читайте: Лига чемпионов: календарь и результаты матчей МЮ - ПСЖ: Ди Мария обматерил фанатов и выпил пиво на поле Два дня проплакал! Неймар рассказал о травме

Также матч можно будет посмотреть на ресурсах LIVETVlivesportsmotrisport и SportLive.

Напомним, ПСЖ уверенно победил Манчестер Юнайтед в первом матче 1/8 финала ЛЧ.

Фото: Getty Images

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