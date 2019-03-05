PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Спорт

Кто теперь гимн молчать будет? Реакция соцсетей на невызов Ракицкого в сборную

Пользователи соцсетей бурно отреагировали на отсутствие Ярослава Ракицкого в списке игроков сборной Украины, вызванных на стартовые матчи в отборе на Евро-2020.

ракицкий Зенит

Болельщики в соцсетях активно обсуждают невызов защитника питерского Зенита Ярослава Ракицкого в сборную Украины на стартовые матчи в отборе на Евро-2020 против Португалии и Люксембурга.

В основном фанаты приветствуют такое решение и шутят “А где Ракицкий? Кто теперь гимн молчать перед матчем будет?”, “Не вызвал Ракицкого? Молодец!”, “Молодцы, что сепара не вызывали”, “Гнать поганой метлой таких игроков. Пусть и дальше играет за оккупантов”.

Читайте: Календарь сборной Украины в отборе на Евро-2020

Другие фанаты считают решение несправедливым — “Жаль, без Рака”, “Побоялись Ярика вызвать? Футбол вне политики. Пусть хоть в Северной Корее играет! Он футболист сборной Украины!”, “Ракицкий лучший защитник, а его не вызывали. Спорт вне политики. Браво Федерация”.

Напомним, Ярослав Ракицкий в зимнее трансферное окно перешел из донецкого Шахтера в питерский Зенит. После этого большинство украинских фанатов призвали исключить футболиста с национальной сборной Украины.

Накануне Шевченко обнародовал список игроков, вызванных на стартовые поединки в отборе на Евро-2020. Фамилии Ярослава в списке нет.

ФотоFC Zenit.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Без Ракицкого! Шевченко объявил состав на матчи отбора Евро-2020
Звезда, которая рождается. Реакция фанатов Селтика на хет-трик Шведа
Шевченко принял решение по Ракицкому в сборной Украины
Это Энфилд! Фанаты Ливерпуля заглушили гимн Лиги чемпионов песней YNWA
В УЕФА рассказали почему не накажут Олимпиакос за российский флаг на матче с Динамо
Голкипер Андрей Лунин сменил имидж
Боруссия внесла в заявку на игру фаната, чтобы тот вернул девушку
В Греции во время матча полицейские дубинками избили болельщиков Динамо Киев
Загружается…
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка