Пользователи соцсетей бурно отреагировали на отсутствие Ярослава Ракицкого в списке игроков сборной Украины, вызванных на стартовые матчи в отборе на Евро-2020.

Болельщики в соцсетях активно обсуждают невызов защитника питерского Зенита Ярослава Ракицкого в сборную Украины на стартовые матчи в отборе на Евро-2020 против Португалии и Люксембурга.

В основном фанаты приветствуют такое решение и шутят “А где Ракицкий? Кто теперь гимн молчать перед матчем будет?”, “Не вызвал Ракицкого? Молодец!”, “Молодцы, что сепара не вызывали”, “Гнать поганой метлой таких игроков. Пусть и дальше играет за оккупантов”.

Читайте: Календарь сборной Украины в отборе на Евро-2020

Другие фанаты считают решение несправедливым — “Жаль, без Рака”, “Побоялись Ярика вызвать? Футбол вне политики. Пусть хоть в Северной Корее играет! Он футболист сборной Украины!”, “Ракицкий лучший защитник, а его не вызывали. Спорт вне политики. Браво Федерация”.

Напомним, Ярослав Ракицкий в зимнее трансферное окно перешел из донецкого Шахтера в питерский Зенит. После этого большинство украинских фанатов призвали исключить футболиста с национальной сборной Украины.

Накануне Шевченко обнародовал список игроков, вызванных на стартовые поединки в отборе на Евро-2020. Фамилии Ярослава в списке нет.

Фото: FC Zenit.