Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Лиги Европы между Челси и Динамо.

Бывший футболист киевского Динамо и лондонского Челси, а ныне тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко, оценил шансы своих бывших команд, которые встретятся между собой в рамках 1/8 финала Лиги Европы.

Об этом он рассказал в комментарии официальному сайту UEFA.

— Для меня это просто замечательная пара по итогам жеребьевки, ведь я выступал за эти клубы и болею за них. В конце концов, при любых раскладах никто динамовцев не осудит. Динамо — это команда, которая демонстрирует прогресс в игре. К тому же сезон в Украине только возобновляется, игроки набирают форму от матча к матчу.

Андрей Шевченко отметил, что Челси очень интересная и мощная команда и главный фаворит на победу в нынешнем розыгрыше Лиги Европы.

— Будем откровенны — успех Динамо станет чудом. Но разве мы мало видели сенсаций в этом сезоне? Взять хотя бы подвиг Аякса на Сантьяго Бернабеу. “Нет отваги — уходи иди”, — сказал как-то Валерий Лобановский. Вот и для команды его ученика Александра Хацкевича, наверное, главное — не испугаться, не перегореть.

К слову, Динамо дважды встречалось с английскими клубами в плей-офф Лиги Европы и оба раза проходило дальше. Оба выездные матчи, как против Эвертона, так и против Манчестер Сити были тяжелыми для динамовцев. Но дома бело-синие были просто неудержимы.

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Первая игра состоится 7 марта в Лондоне на стадионе Стэмфорд Бридж.

Отметим, что Факты ICTV проведут онлайн-трансляцию встречи Челси – Динамо.