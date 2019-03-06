Украинский боксер Тарас Шелестюк раскрыл детали предстоящего поединка и назвал имя соперника.

Непобедимый украинский боксер в полусреднем весе Тарас Шелестюк вернется на ринг 9 марта.

На своей странице в соцсети Instagram Шелестюк назвал имя своего следующего соперника.

— Неделя поединка. Рад объявить, что в эту субботу 9 марта, я буду драться с бывшим претендентом на чемпионский титул Мартином Анхелем Мартинесом (19-16-1, 12KO).

Бой начнется в 20.05 по тихоокеанскому времени (6.00 в Украине).

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Taras Shelestyuk (@tarasshelestyuk) 5 Бер 2019 р. о 8:57 PST

Отметим, что Мартинес был соперником Лукаса Матиссе и Маркоса Майданы. Эти два поединка были единственными титульными в карьере мексиканца — за пояс WBA International в первом полусреднем и полусреднем дивизионах.

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Напомним, свой крайний поединок Шелестюк провел еще 1 июня 2017 года, нокаутировав Хесуса Альвареса Родригеса.

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