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Тарас Шелестюк назвал имя своего будущего соперника

Украинский боксер Тарас Шелестюк раскрыл детали предстоящего поединка и назвал имя соперника.

Тарас Шелестюк

Непобедимый украинский боксер в полусреднем весе Тарас Шелестюк вернется на ринг 9 марта.

На своей странице в соцсети Instagram Шелестюк назвал имя своего следующего соперника.

— Неделя поединка. Рад объявить, что в эту субботу 9 марта, я буду драться с бывшим претендентом на чемпионский титул Мартином Анхелем Мартинесом (19-16-1, 12KO).

Бой начнется в 20.05 по тихоокеанскому времени (6.00 в Украине).

 

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Допис, поширений Taras Shelestyuk (@tarasshelestyuk)

Отметим, что Мартинес был соперником Лукаса Матиссе и Маркоса Майданы. Эти два поединка были единственными титульными в карьере мексиканца — за пояс WBA International в первом полусреднем и полусреднем дивизионах.

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Напомним, свой крайний поединок Шелестюк провел еще 1 июня 2017 года, нокаутировав Хесуса Альвареса Родригеса.

Ранее Усик показал подготовку к супертяжелому весу.

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