Украинский боксер Тарас Шелестюк раскрыл детали предстоящего поединка и назвал имя соперника.
Непобедимый украинский боксер в полусреднем весе Тарас Шелестюк вернется на ринг 9 марта.
На своей странице в соцсети Instagram Шелестюк назвал имя своего следующего соперника.
— Неделя поединка. Рад объявить, что в эту субботу 9 марта, я буду драться с бывшим претендентом на чемпионский титул Мартином Анхелем Мартинесом (19-16-1, 12KO).
Бой начнется в 20.05 по тихоокеанскому времени (6.00 в Украине).
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Отметим, что Мартинес был соперником Лукаса Матиссе и Маркоса Майданы. Эти два поединка были единственными титульными в карьере мексиканца — за пояс WBA International в первом полусреднем и полусреднем дивизионах.
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Напомним, свой крайний поединок Шелестюк провел еще 1 июня 2017 года, нокаутировав Хесуса Альвареса Родригеса.
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