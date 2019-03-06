Легендарный футболист Ливерпуля Иан Раш обручился с моделью на 22 года моложе.
Бывший футболист Ливерпуля Иан Раш обручился с моделью, которая есть на 22 года моложе.
Об этом сообщает британское издание The Sun.
Избранницу 57-летней легенды красных зовут Кэрол Энтони. Пара встречается еще с 2013 года. Кэрол – поп-певица, модель и руководит собственным лейблом звукозаписи.
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Отмечается, что Раш развелся в прошлом году с женой Трейси после 25 лет брака. От первой жены у экс-форварда Ливерпуля осталось два сына.
Седина в волосы, бес в ребро! Легенда Ливерпуля обручился с сексапильной моделью / 6 фотографий
Иан Раш — лучший бомбардир в истории Ливерпуля (346 голов в 660 матчах) и сборной Уэльса.
Ранее звезда Тоттенхэма Деле Алли решил разорвать отношения со своей девушкой-моделью, чтобы чувствовать себя свободным.
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