Легендарный футболист Ливерпуля Иан Раш обручился с моделью на 22 года моложе.

Бывший футболист Ливерпуля Иан Раш обручился с моделью, которая есть на 22 года моложе.

Об этом сообщает британское издание The Sun.

Избранницу 57-летней легенды красных зовут Кэрол Энтони. Пара встречается еще с 2013 года. Кэрол – поп-певица, модель и руководит собственным лейблом звукозаписи.

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Отмечается, что Раш развелся в прошлом году с женой Трейси после 25 лет брака. От первой жены у экс-форварда Ливерпуля осталось два сына.

























Седина в волосы, бес в ребро! Легенда Ливерпуля обручился с сексапильной моделью / 6 фотографий

Иан Раш — лучший бомбардир в истории Ливерпуля (346 голов в 660 матчах) и сборной Уэльса.

Ранее звезда Тоттенхэма Деле Алли решил разорвать отношения со своей девушкой-моделью, чтобы чувствовать себя свободным.

Фото: Carol Anthony.