ФИФА рассматривает возможность переноса части матчей ЧМ-2022 из Катара в Оман и Кувейт.

ФИФА может перенести часть матчей чемпионата мира по футболу 2022 из Катара в Оман и Кувейт.

Это может случиться в случае увеличения количества участников Мундиаля с 32 до 48 сборных.

По мнению экспертов, такое решение поможет снизить нагрузку на Катар в плане организации турнира.

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Отмечается, что в Омане и Катаре могут пройти лишь несколько матчей группового этапа ЧМ-2022.

Будет ли увеличено количество команд-участниц решится в ближайшее время между ФИФА и всеми странами-членами Международного футбольного союза.

Напомним, ФИФА планирует существенно уменьшить количество игроков, которые могут находиться в аренде.