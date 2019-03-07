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Лига Европы. Ренн дома уверенно переиграл Арсенал

Арсенал проиграл Ренну в первом матче 1/8 Лиги Европы.

Лига Европы. Ренн дома уверенно переиграл Арсенал

Английский Арсенал проиграл французскому Ренну, играя в статусе одного из фаворитов Лиги Европы, на выезде со счетом 1:3.

Первый тайм не предвещал беды для канониров, которые забили усилиями Ивоби уже на 4-й минуте.

Правда, в первой же 45-минутке отыграл этот гол для своей команды Буриго. Этому предшествовала красная карточка для игрока Арсенала Сократиса.

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Во втором тайме неудачи Арсенала продолжились – защитник Монреаль забил мяч в свои ворота. Победный гол Ренна забил Сарр.

К слову, в настоящее время Челси играет против Динамо на стадионе Стэмфорд Бридж. Текстовую трансляцию матча матча 1/8 Лиги Европы можно увидеть на нашем сайте.

Фото: Staderennais

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