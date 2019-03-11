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Где смотреть Ювентус — Атлетико

Прямую трансляцию ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов между Ювентусом и Атлетико покажет телеканал Футбол 1.

Атлетико Мадрид

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА Ювентус дома сыграет с мадридским Атлетико. Матч пройдет 12 апреля в Турине на стадионе Альянц Стадиум.

Начало матча в 22:00.

Отечественные болельщики имеют возможность посмотреть игру в прямом эфире на телеканале Футбол 1.

Читайте: Лига чемпионов: календарь и результаты матчей Рамос снимался в кино, пока Аякс громил Реал Лунин отразил пенальти в матче против мадридского Атлетико

Также матч можно будет посмотреть на ресурсах LIVETVlivesportsmotrisport и SportLive.

Напомним, Атлетико переиграл Ювентус в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Фото: Getty Images

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