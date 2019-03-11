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В Польше фанаты гостевой команды смотрели матч в клетке

Фанаты клуба четвертой лиги Польши смотрели гостевой матч в клетке.

Польские фанаты в клетке

Болельщики клуба четвертого дивизиона Польши Хутник из Кракова, которые отправились поддержать свою команду в гостевом матче, вынуждены были наблюдать за матчем из клетки.

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После игры футболисты Хутник подошли к месту дислокации фанатов и пожали им руки, но через решетку.

Отмечается, что Хутник взял верх над соперником со счетом 1:0. Также клуб из Кракова возглавляет таблицу четвертого дивизиона после 18 матчей.

Ранее футбольный клуб Ингулец, выступающий в Первой лиге огородил гостевой сектор решеткой.

ФотоClive Lindsay

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