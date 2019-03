Болельщики клуба четвертого дивизиона Польши Хутник из Кракова, которые отправились поддержать свою команду в гостевом матче, вынуждены были наблюдать за матчем из клетки.

После игры футболисты Хутник подошли к месту дислокации фанатов и пожали им руки, но через решетку.

After the contemptible behaviour by some football fans in Britain in recent days, how long will it be before clubs think of following the example of Spartakus Daleszyce in Poland’s fourth tier?

This is how fans of visitors Hutnik Kraków watched their team play on Sunday! pic.twitter.com/azIcJlUKzM

— Clive Lindsay (@CliveMLindsay) 11 марта 2019 г.