PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Спорт

Где смотреть Бавария — Ливерпуль

Прямую трансляцию ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов между Баварией и Ливерпулем покажет телеканал Футбол 2.

ФК Ливерпуль

В матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА Бавария дома сыграет с английским Ливерпулем. Матч пройдет 13 марта в Мюнхене на стадионе Альянц Арена.

Начало матча в 22:00.

Отечественные болельщики имеют возможность посмотреть игру в прямом эфире на телеканале Футбол 2.

Читайте: Лига чемпионов: календарь и результаты матчей Салах: Готов пожертвовать мечтой о ЛЧ, ради победы в АПЛ Это Энфилд! Фанаты Ливерпуля заглушили гимн Лиги чемпионов песней YNWA

Также матч можно будет посмотреть на ресурсах LIVETVlivesportsmotrisport и SportLive.

Напомним, в первом матче 1/8 Лиги чемпионов Ливерпуль и Бавария разошлись нулевой ничьей.

Фото: Getty Images

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Загружается…
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка