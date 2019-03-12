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Где смотреть Манчестер Сити — Шальке

Прямую трансляцию ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов между Манчестер Сити и Шальке покажет телеканал Футбол 2.

МАнчестер Сити

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА Манчестер Сити дома сыграет с немецким Шальке. Матч пройдет 12 марта в Манчестере на стадионе Этихад.

Начало матча в 22:00.

Отечественные болельщики имеют возможность посмотреть игру в прямом эфире на телеканале Футбол 2.

Читайте: Лига чемпионов: календарь и результаты матчей Где смотреть Ювентус — Атлетико Александр Зинченко стал лучшим игроком месяца в Манчестер Сити

Также матч можно будет посмотреть на ресурсах LIVETVlivesportsmotrisport и SportLive.

Напомним, Манчестер Сити вырвал победу над Шальке в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Фото: Dreamstime

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