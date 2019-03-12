Баскетболист Оклахома-Сити Рассел Уэстбрук вступил в словесную перепалку с болельщиком соперника.

Разыгрывающий Оклахома-Сити Тандер Расселл Уэстбрук вступил в словесную перепалку с фанатом команды Юта Джаз во время выездного матча команды в НБА.

Инцидент произошел во второй четверти. Баскетболист находился на скамейке запасных и резко отреагировал на выкрики одного из фанатов:

— Я побью тебя. Тебя и твою жену!

NSFW: Russell Westbrook got into a verbal altercation with a fan in Utah: “I’ll f— you up. You and your wife.”

(via @E_Woodyard) pic.twitter.com/vGZCmPktqe — Sports Illustrated (@SInow) 12 марта 2019 г.

Уже после матча Уэстбрук прокомментировал инцидент заявив, что со стороны болельщика это было проявление расизма, а также выразил удивление, что у игроков нет никакой защиты в подобных ситуациях:

— Мужчина и его жена на трибуне сказали мне “встать на колени, как я привык это делать”. Я считаю это высказывание абсолютно оскорбительным и расистским. Это просто недопустимо в том смысле, что игроки никак не защищены от подобного.

Также спортсмен добавил, что за 11 лет выступлений в НБА он ни разу не дрался с болельщиками, которые его критиковали. Но если бы подобная ситуация повторилась, он бы сказал то же самое.

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Сама встреча завершилась со счетом 98:89 в пользу Оклахома-Сити. В матче Уэстбрук набрал 23 очка, сделал 11 подборов и отдал 8 результативных передач.

Ранее вратарь Ливерпуля Шамал Джордж стал жертвой нападения из-за расовой дискриминации.

Фото: Russell Westbrook