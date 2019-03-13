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Клопп: Когда ты тренер Ливерпуля, сразу появятся “экперты” с МЮ

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп в саркастической форме ответил бывшему игроку Манчестер Юнайтед Гари Невиллу.

Юрген Клопп

Наставник английского Ливерпуля Юрген Клопп ответил экс-игроку Манчестер Юнайтед и футбольном эксперту Гарри Невиллу.

Ранее Невилл высказал предположение, что Ливерпулю для победы в АПЛ следует сосредоточиться на внутреннем чемпионате и выбыть из борьбы за трофей Лиги чемпионов-2018/19.

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Однако наставник красных Юрген Клопп позицию бывшего игрока красных дьяволов не разделяет.

— Не думаю, что какому-то еще тренеру задали бы такой вопрос. Это происходит только, если вы возглавляете Ливерпуль — сразу появляются эти эксперты из Манчестер Юнайтед. Они говорят постоянно, но не значит, что их высказывания имеют какой-то смысл. Очень легко сидеть в офисе или студии и рассуждать о таких вещах.

Сегодня, 13 марта, Ливерпуль проведет ответный матч 1/8 финала ЛЧ с Баварией. Первый матч команд завершился ничьей на Энфилде.

Источник: ВВС

Фото: Dreamstime

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