Стали известны все участники 1/4 финала главного еврокубка Лиги чемпионов-2018/19.

По завершении последних матчей 1/8 финала Лиги чемпионов в Барселоне и Мюнхене стали известны все участники четвертьфинала турнира.

Борьбу за трофей продолжат:

Ливерпуль

Манчестер Сити

Манчестер Юнайтед

Тоттенхэм

Порту

Аякс

Ювентус

Барселона

Жеребьевка четвертьфинальных пар состоится 15 марта в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне в 13:00 по киевскому времени.

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На этой стадии нет сеяных и несеяных. Также между собой сможет сыграть команда из одной страны.

Первые матчи 1/4 финала Лиги чемпионов состоятся — 9/10 апреля, ответные — 16/17 апреля.

Также Факты ICTV предлагают ознакомиться с результатами и расписанием матчей Лиги Европы-2018/19.