Стали известны все участники 1/4 финала главного еврокубка Лиги чемпионов-2018/19.
По завершении последних матчей 1/8 финала Лиги чемпионов в Барселоне и Мюнхене стали известны все участники четвертьфинала турнира.
Борьбу за трофей продолжат:
- Ливерпуль
- Манчестер Сити
- Манчестер Юнайтед
- Тоттенхэм
- Порту
- Аякс
- Ювентус
- Барселона
Жеребьевка четвертьфинальных пар состоится 15 марта в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне в 13:00 по киевскому времени.
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На этой стадии нет сеяных и несеяных. Также между собой сможет сыграть команда из одной страны.
Первые матчи 1/4 финала Лиги чемпионов состоятся — 9/10 апреля, ответные — 16/17 апреля.
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