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Умер Чарли Уайтинг – гоночный директор Формулы 1

Чарли Уайтинг умер в возрасте 66 лет от легочной эмболии.

Умер Чарли Уайтинг – гоночный директор Формулы 1

Чарли Уайтинг умер на 67 году жизни. Гоночный директор Формулы 1 страдал легочной эмболией.

Свои соболезнования принес президент FIA Жан Тодт, назвав Уайтинга “великим гоночным директором и неповторимой фигурой в Формуле 1”.

Карьера Уайтинга в Формуле 1 началась в 1977 году. Должность гоночного директора и директора по гоночной безопасности соревнований он получил через 20 лет – в 1997-м.

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Через три дня Уайтинг снова бы руководил стартовым светофором первой гонки нового сезона Формулы 1.

Как известно, чемпион мира Льюис Хэмилтон стал победителем заключительного Гран-при сезона в Формуле 1 в Абу-Даби.

Источник: FIA

Фото: Dreamstime

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