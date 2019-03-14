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Такого не было 10 лет! 4 клуба АПЛ вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов

В четвертьфинале Лиги чемпионов-2018/19 впервые за 10 лет английскую Премьер-лигу представят четыре клуба.

АПЛ Тоттенхэм

Впервые за 10 лет в четвертьфинале Лиги чемпионов-2018/19 снова сыграют 10 клубов из АПЛ.

Сначала путевку в восьмерку лучших оформили Манчестер Юнайтед, Тоттенхэм и Манчестер Сити. А Ливерпуль стал последним клубом из Англии, который пробился в эту стадию, обыграв на выезде мюнхенскую Баварию.

В сезоне ЛЧ-2008/2009, квартет английских клубов состоял из Арсенала, Ливерпуля, Челси и Манчестер Юнайтед.

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Также впервые за 13 лет на этой стадии не будет ни одного клуба с чемпионата Германии. Три клуба, которые представляют Бундеслигу — Шальке, Бавария и Боруссия Дортмунд уступили в поединках своим визави из Туманного Альбиона.

Накануне определились все участники 1/4 финала Лиги чемпионов-2018/19.

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