В США во время футбольного поединка в городе Кларксвилл, штата Арканзас между учащимися школ Мена и Дарденеллы на поле рухнул столб с прожекторами.

В результате инцидента арбитр встречи и один из игроков команды Мена получили травмы.

Отмечается, что арбитр получил перелом голени и малоберцовой кости, а футболист получил несколько рассечений головы и ног.

This is frightening…I would never think of a light pole crashing down at a high school stadium or field. Thank God no one died, but that ref appeared to suffer a major leg injury. Crazy video. pic.twitter.com/2QG6vkiEcF

— RJ Marquez (@KSATRJ) 13 марта 2019 г.