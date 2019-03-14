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В США во время матча на игрока упал столб с прожекторами

В США во время футбольного матча школьных команд на одного из игроков упал столб с прожекторами.

В США во время матча упал столб

В США во время футбольного поединка в городе Кларксвилл, штата Арканзас между учащимися школ Мена и Дарденеллы на поле рухнул столб с прожекторами.

В результате инцидента арбитр встречи и один из игроков команды Мена получили травмы.

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Отмечается, что арбитр получил перелом голени и малоберцовой кости, а футболист получил несколько рассечений головы и ног.

Причиной случившегося называются сильные порывы ветра.

Ранее Факты ICTV писали, что в Боливии автобус с футбольной командой упал с обрыва.

ИсточникRJ Marquez

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