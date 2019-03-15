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Формула 1: где и когда смотреть Гран-при Австралии

Прямую трансляцию 18-го этапа Формулы 1 Гран-при США телеканала Первый Автомобильный.

Формула 1: где и когда смотреть Гран-при Австралии

В воскресенье, 17 марта, пройдет 1-й этап Формулы-1 — Гран-при Австралии.

Начало в 7.00 по киевскому времени.

Болельщики имеют возможность посмотреть игру в прямом эфире на телеканале Первый Автомобильный. Также гонка будет транслироваться на телеканале Матч!.

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Телеканал Первый автомобильный доступен на спутниковом телевидении (AMOS-2), а также входит в пакет платных платформ Viasat Ukraine, Xtra TV, Megogo, OllTV, Воля и различных кабельных операторов.

Также за этапом можно будет наблюдать на ресурсах F1analytic.comSport StreamLive TV.

Напомним, Уильямс объявил о подписании контракта с польским гонщиком Робертом Кубицей.

Фото: Dreamstime

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