Прямую трансляцию 18-го этапа Формулы 1 Гран-при США телеканала Первый Автомобильный.

В воскресенье, 17 марта, пройдет 1-й этап Формулы-1 — Гран-при Австралии.

Начало в 7.00 по киевскому времени.

Болельщики имеют возможность посмотреть игру в прямом эфире на телеканале Первый Автомобильный. Также гонка будет транслироваться на телеканале Матч!.

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Телеканал Первый автомобильный доступен на спутниковом телевидении (AMOS-2), а также входит в пакет платных платформ Viasat Ukraine, Xtra TV, Megogo, OllTV, Воля и различных кабельных операторов.

Также за этапом можно будет наблюдать на ресурсах F1analytic.com, Sport Stream, Live TV.

Напомним, Уильямс объявил о подписании контракта с польским гонщиком Робертом Кубицей.