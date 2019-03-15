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Результаты жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов-2018/2019

Стали известны пары четвертьфинала Лиги чемпионов-2018/19, которые сформировались между собой в результате жеребьевки.

Жеребьевка Лиги чемпионов

В швейцарском Ньоне, в штаб-квартире УЕФА состоялась жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов-2018/19 по итогам которой определились пары, поспорят за выход в полуфинал самого престижного еврокубка.

Результаты жеребьевки 1/4 финала:

  • Аякс — Ювентус
  • Ливерпуль — Порту
  • Тоттенхэм — Манчестер Сити
  • Барселона — Манчестер Юнайтед

Результаты жеребьевки 1/2 финала:

  • Тоттенхэм/Манчестер Сити — Аякс/Ювентус
  • Барселона/МЮ — Ливерпуль/Порту

Финал:

  • Победитель 1 пары 1/2 – победитель 2 пары 1/2

Первые четвертьфинальные матчи Лиги чемпионов состоятся 9/10 апреля, а ответные – 16/17 апреля. Матчи 1/2 финала пройдут 30 Апреля / 1 Мая и 7/8 мая. Финал Лиги чемпионов пройдет в Мадриде на стадионе Ванда Метрополитано 1 июня.

Читайте: Лига чемпионов: календарь и результаты матчей

Ранее Факты ICTV писали, что директор УЕФА случайно “слил” в сеть результаты жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов.

ФотоUEFA

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