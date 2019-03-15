Стали известны пары четвертьфинала Лиги чемпионов-2018/19, которые сформировались между собой в результате жеребьевки.

В швейцарском Ньоне, в штаб-квартире УЕФА состоялась жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов-2018/19 по итогам которой определились пары, поспорят за выход в полуфинал самого престижного еврокубка.

Результаты жеребьевки 1/4 финала:

Аякс — Ювентус

Ливерпуль — Порту

Тоттенхэм — Манчестер Сити

Барселона — Манчестер Юнайтед

Результаты жеребьевки 1/2 финала:

Тоттенхэм/Манчестер Сити — Аякс/Ювентус

Барселона/МЮ — Ливерпуль/Порту

Финал:

Победитель 1 пары 1/2 – победитель 2 пары 1/2

Первые четвертьфинальные матчи Лиги чемпионов состоятся 9/10 апреля, а ответные – 16/17 апреля. Матчи 1/2 финала пройдут 30 Апреля / 1 Мая и 7/8 мая. Финал Лиги чемпионов пройдет в Мадриде на стадионе Ванда Метрополитано 1 июня.

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Ранее Факты ICTV писали, что директор УЕФА случайно “слил” в сеть результаты жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов.

Фото: UEFA