Стали известны пары четвертьфинала Лиги чемпионов-2018/19, которые сформировались между собой в результате жеребьевки.
В швейцарском Ньоне, в штаб-квартире УЕФА состоялась жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов-2018/19 по итогам которой определились пары, поспорят за выход в полуфинал самого престижного еврокубка.
Результаты жеребьевки 1/4 финала:
- Аякс — Ювентус
- Ливерпуль — Порту
- Тоттенхэм — Манчестер Сити
- Барселона — Манчестер Юнайтед
Результаты жеребьевки 1/2 финала:
- Тоттенхэм/Манчестер Сити — Аякс/Ювентус
- Барселона/МЮ — Ливерпуль/Порту
Финал:
- Победитель 1 пары 1/2 – победитель 2 пары 1/2
Первые четвертьфинальные матчи Лиги чемпионов состоятся 9/10 апреля, а ответные – 16/17 апреля. Матчи 1/2 финала пройдут 30 Апреля / 1 Мая и 7/8 мая. Финал Лиги чемпионов пройдет в Мадриде на стадионе Ванда Метрополитано 1 июня.
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Ранее Факты ICTV писали, что директор УЕФА случайно “слил” в сеть результаты жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов.
Фото: UEFA