Результаты жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов-2018/19 случайно попали в сеть.

В сети появилось фото с результатами жеребьевки четвертьфинала Лиги чемпионов, которая должна состояться в пятницу, 15 марта.

Результаты жеребьевки “слил” Директор УЕФА. Он сделал это случайно и сразу же удалил. Однако фото документа уже успели распространить.

Читайте: Жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов когда и где смотреть

На фото следующие пары 1/4 финала ЛЧ:

Ливерпуль — Аякс

Ювентус — Порту

Манчестер Юнайтед — Тоттенхэм

Барселона — Манчестер Сити

Даже если фото является настоящим, объяснением к нему может быть, что это результаты пробной жеребьевки, которая регулярно проводится перед официальной церемонией.

Напомним, в четвертьфинале Лиги чемпионов-2018/19 впервые за 10 лет английскую Премьер-лигу представят четыре клуба.