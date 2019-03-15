Результаты жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов-2018/19 случайно попали в сеть.
В сети появилось фото с результатами жеребьевки четвертьфинала Лиги чемпионов, которая должна состояться в пятницу, 15 марта.
Результаты жеребьевки “слил” Директор УЕФА. Он сделал это случайно и сразу же удалил. Однако фото документа уже успели распространить.
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На фото следующие пары 1/4 финала ЛЧ:
Ливерпуль — Аякс
Ювентус — Порту
Манчестер Юнайтед — Тоттенхэм
Барселона — Манчестер Сити
Даже если фото является настоящим, объяснением к нему может быть, что это результаты пробной жеребьевки, которая регулярно проводится перед официальной церемонией.
Напомним, в четвертьфинале Лиги чемпионов-2018/19 впервые за 10 лет английскую Премьер-лигу представят четыре клуба.