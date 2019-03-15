PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Спорт

В сеть “слили” результаты жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов

Результаты жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов-2018/19 случайно попали в сеть.

ЛЧ

В сети появилось фото с результатами жеребьевки четвертьфинала Лиги чемпионов, которая должна состояться в пятницу, 15 марта.

Результаты жеребьевки “слил” Директор УЕФА. Он сделал это случайно и сразу же удалил. Однако фото документа уже успели распространить.

Читайте: Жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов когда и где смотреть

На фото следующие пары 1/4 финала ЛЧ:

Ливерпуль — Аякс

Ювентус — Порту

Манчестер Юнайтед — Тоттенхэм

Барселона — Манчестер Сити

Фото документа.

Даже если фото является настоящим, объяснением к нему может быть, что это результаты пробной жеребьевки, которая регулярно проводится перед официальной церемонией.

Напомним, в четвертьфинале Лиги чемпионов-2018/19 впервые за 10 лет английскую Премьер-лигу представят четыре клуба.

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Такого не было 10 лет! 4 клуба АПЛ вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов
Зинченко попал в команду недели Лиги чемпионов
Жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов когда и где смотреть
Дубль Мане и роскошный гол Ван Дейка вывели Ливерпуль в 1/4 финала ЛЧ
Дубль Месси помог разгромить Лион и вывел Барселону в 1/4 финала ЛЧ
Лига чемпионов: календарь и результаты матчей
Определились все участники 1/4 финала Лиги чемпионов-2018/19
Бавария — Ливерпуль – 1:3: онлайн-трансляция матча
Загружается…
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка