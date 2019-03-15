Форвард Арсенала Пьер-Эмерик Обамеянг сделал дубль в ворота Ренна в матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
Футболист сборной Габона и лондонского Арсенала Пьер-Эмерик Обамеянг креативно отпраздновал второй гол в ворота французского Ренна в матче 1/8 финала Лиги Европы.
Игрок оформил дубль на 71-й минуте встречи, доведя счет до 3:0 в пользу канониров. Обамеянг отпраздновал гол, надев маску Черной пантеры — героя киновселенной Marvel.
Черные пантеры являются символом родины 29-летнего футболиста, и изображены на гербе страны. Также сборная Габона носит прозвище пантеры.
Читайте: Лига Европы: календарь и результаты матчей
Обамеянг не впервые примеряет маску супергероя, празднуя гол. В Суперкубке Германии-2014 футболист забил Баварии и отпраздновал гол в маске Человека-паука.
В том же сезоне габонец в рурском дерби против Шальке вместе с Марком Ройсом выступили в образах Бэтмена и Робина.
Напомним, киевское Динамо разгромно уступило Челси в ответном матче 1/8 финала ЛЕ.