Форвард Арсенала Пьер-Эмерик Обамеянг сделал дубль в ворота Ренна в матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Футболист сборной Габона и лондонского Арсенала Пьер-Эмерик Обамеянг креативно отпраздновал второй гол в ворота французского Ренна в матче 1/8 финала Лиги Европы.

Игрок оформил дубль на 71-й минуте встречи, доведя счет до 3:0 в пользу канониров. Обамеянг отпраздновал гол, надев маску Черной пантеры — героя киновселенной Marvel.

Черные пантеры являются символом родины 29-летнего футболиста, и изображены на гербе страны. Также сборная Габона носит прозвище пантеры.

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Обамеянг не впервые примеряет маску супергероя, празднуя гол. В Суперкубке Германии-2014 футболист забил Баварии и отпраздновал гол в маске Человека-паука.

В том же сезоне габонец в рурском дерби против Шальке вместе с Марком Ройсом выступили в образах Бэтмена и Робина.

Напомним, киевское Динамо разгромно уступило Челси в ответном матче 1/8 финала ЛЕ.