Члены сборной Бангладеш по крикету чудом не попали под стрельбу в новозеландской мечети в городе Крайстчерч.

Члены сборной команды Бангладеш по крикету направлялись в мечеть Аль-Нур, когда началась стрельба. В этот момент из храма начали выбегать ранены жертвы. Спортсмены успели вернуться в свой автобус и благополучно добраться до отеля.

— Нам очень повезло. Аллах спас команду. Не хочется, чтобы когда-нибудь подобное повторилось, – сказал капитан сборной, Мушфикьюр Рахим.

Alhamdulillah Allah save us today while shooting in Christchurch in the mosque…we r extremely lucky…never want to see this things happen again….pray for us — Mushfiqur Rahim (@mushfiqur15) 15 марта 2019 г.

На эту субботу у сборной Бангладеш была запланирована товарищеская игра со сборной Новой Зеландии в рамках подготовки к Кубку мира, который состоится в Англии и Уэльсе с 30 марта по 14 июля.

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Из-за теракта игру было решено отменить.

Факты ICTV подробно рассказывают о теракте в Новой Зеландии, кто стоит за стрельбой и какова ситуация в стране.