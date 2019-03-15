PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Спорт

Сборная Бангладеш по крикету едва не погибла в теракте в Новой Зеландии

Члены сборной Бангладеш по крикету чудом не попали под стрельбу в новозеландской мечети в городе Крайстчерч.

Сборная Бангладеш по крикету

Члены сборной команды Бангладеш по крикету направлялись в мечеть Аль-Нур, когда началась стрельба. В этот момент из храма начали выбегать ранены жертвы. Спортсмены успели вернуться в свой автобус и благополучно добраться до отеля.

— Нам очень повезло. Аллах спас команду. Не хочется, чтобы когда-нибудь подобное повторилось, – сказал капитан сборной, Мушфикьюр Рахим.

На эту субботу у сборной Бангладеш была запланирована товарищеская игра со сборной Новой Зеландии в рамках подготовки к Кубку мира, который состоится в Англии и Уэльсе с 30 марта по 14 июля.

Читайте: Теракт в Новой Зеландии. Политики Британии объявили об охране мечетей

Из-за теракта игру было решено отменить.

Факты ICTV подробно рассказывают о теракте в Новой Зеландии, кто стоит за стрельбой и какова ситуация в стране.

Источник: Daily Mail

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Теракт в Новой Зеландии: соцсети удаляют видео расстрела
Молился, чтобы у него закончились пули – очевидцы о теракте в Новой Зеландии
Теракт в Новой Зеландии – реакция мусульман по всему миру
Теракт в Новой Зеландии. Политики Британии объявили об охране мечетей
Теракт в Новой Зеландии: австралийский сенатор назвал причину
Теракт в Новой Зеландии. Что произошло и кого обвиняют?
Манифест, трансляция и музыка в машине: как стрелок готовился к теракту в Новой Зеландии
В мечетях Новой Зеландии расстреляли прихожан – много погибших
Загружается…
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка